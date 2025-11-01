Foire du 1er novembre Pertuis
Foire du 1er novembre Pertuis samedi 1 novembre 2025.
Foire du 1er novembre
Samedi 1er novembre 2025 de 8h à 15h. cours de la République Pertuis Vaucluse
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01 15:00:00
2025-11-01
Rendez-vous le 1er Novembre à la grande foire, cours de la république de 8h00 à 15h00.
Pour plus d’information 06 08 01 71 98 .
cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
See you on November 1st at the Grande Foire, cours de la république from 8.00 am to 3.00 pm.
German :
Wir treffen uns am 1. November auf dem großen Jahrmarkt, Cours de la république, von 8.00 bis 15.00 Uhr.
Italiano :
Ci vediamo il 1° novembre alla Grande Foire, cours de la république dalle 8.00 alle 15.00.
Espanol :
Nos vemos el 1 de noviembre en la Grande Foire, cours de la république de 8.00 a 15.00 h.
