Foire du 30 de janvier, Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 1 février 2026.
Centre-ville Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
La célèbre foire revient cette année pour une journée avec artisanat, commerces, et la présentation de chevaux de 10h à 12h. .
Centre-ville Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 52 15 mairie.stsauveur89@wanadoo.fr
