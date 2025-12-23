Foire du 30 de janvier

Centre-ville Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

La célèbre foire revient cette année pour une journée avec artisanat, commerces, et la présentation de chevaux de 10h à 12h. .

Centre-ville Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 52 15 mairie.stsauveur89@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire du 30 de janvier

L’événement Foire du 30 de janvier Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-12-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !