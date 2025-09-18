Foire du Creusot Le Creusot

Foire du Creusot

Promenade du Midi Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2025-09-18 10:30:00

fin : 2025-09-22 19:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-21

Véritable institution creusotine, la Foire organisée par LCI se tiendra du jeudi 18 au lundi 22 septembre sur la promenade du Midi. Animations et convivialité seront les maîtres mots de cette 24e édition où plus de 16 000 visiteurs sont attendus. Cette année, les pirates débarquent dans les allées de la Foire.

La foire du Creusot ce sont 5 jours de commerce, de divertissements et de convivialité sur plus de 12 000 m² au coeur du parc de la Verrerie.

La Foire est tout d’abord un rendez-vous économique incontournable avec une centaine d’exposants prêts à répondre à toutes vos envies d’aménagement ou d’équipement. Quel que soit votre projet vous trouverez le professionnel qu’il vous faut !

La Foire, c’est aussi un lieu de rencontres et de découvertes avec de nombreuses animations et ses incontournables people. Cette année, les pirates débarquent dans les allées de la Foire.

Elle se veut également gourmande avec son espace festif où se mêlent spécialités régionales, restauration et bars dans un joyeux tumulte plein de bonne humeur.

La Foire du Creusot, c’est l’assurance de partager un moment unique. .

Promenade du Midi Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 79 foirecreusot@sfr.fr

