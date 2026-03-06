Foire du Gâtinais et vide-greniers Varennes-Changy
Foire du Gâtinais et vide-greniers Varennes-Changy dimanche 19 avril 2026.
Foire du Gâtinais et vide-greniers
Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Foire du Gâtinais et vide-grenier
Foire du Gâtinais et vide grenier. De 6h à 18h. Restauration sur place. Petite fête foraine. Tel 06 79 54 97 63 .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 54 97 63
English :
Spring Festival Flea Market/Garden Sale
