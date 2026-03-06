Foire du Gâtinais et vide-greniers

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 06:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Foire du Gâtinais et vide-grenier

Foire du Gâtinais et vide grenier. De 6h à 18h. Restauration sur place. Petite fête foraine. Tel 06 79 54 97 63 .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 54 97 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring Festival Flea Market/Garden Sale

L’événement Foire du Gâtinais et vide-greniers Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-03-06 par OT GATINAIS SUD