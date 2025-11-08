Foire du livre 2025: Atelier Manga (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Atelier Manga: Le visage à travers le temps.

A partir de 11 ans

12 participants. .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Foire du livre 2025: Atelier Manga (Espace des trois provinces)

German : Foire du livre 2025: Atelier Manga (Espace des trois provinces)

Italiano :

Espanol : Foire du livre 2025: Atelier Manga (Espace des trois provinces)

L’événement Foire du livre 2025: Atelier Manga (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-29 par Brive Tourisme