Foire du livre 2025: Exposition: Fluide glacial, 50 ans de couvertures (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Foire du livre 2025: Exposition: Fluide glacial, 50 ans de couvertures (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Fluide Glacial, magazine de bande dessinée d’humour crée en 1975 par Gotlib et une bande de joyeux lurons.

Chaque panneau de l’exposition met en lumière une couverture, un auteur, un moment au cœur de la rédaction du célèbre journal.

A l’Espace des trois provinces. .

