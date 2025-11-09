Foire du livre 2025: Fresque collective (Estrade des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Foire du livre 2025: Fresque collective (Estrade des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Laisse toi guider par les indications d’Anne-Lise Boutin pour inventer et créer une grande fresque peuplée de nombreux animaux fantastiques.

6-10 ans.

A 15h. .

