Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)

26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Philippe Claudel

Didier Castino

Ali Delhoum

Florence Leroux-Ghristi

Guillaume Poix .

26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)

German : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)

Italiano :

Espanol : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)

L’événement Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-29 par Brive Tourisme