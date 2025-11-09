Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice) Brive-la-Gaillarde
Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice) Brive-la-Gaillarde dimanche 9 novembre 2025.
Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Philippe Claudel
Didier Castino
Ali Delhoum
Florence Leroux-Ghristi
Guillaume Poix .
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)
German : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)
Italiano :
Espanol : Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice)
L’événement Foire du livre 2025: Les prisons (Palais de Justice) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-29 par Brive Tourisme