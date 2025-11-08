Foire du livre 2025: Mieux qu’une lecture ! (Agora des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Foire du livre 2025: Mieux qu’une lecture ! (Agora des trois provinces) Brive-la-Gaillarde samedi 8 novembre 2025.

Foire du livre 2025: Mieux qu’une lecture ! (Agora des trois provinces)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Et si la lecture devenait un spectacle vivant ? C’est ce que propose cette lecture dessinée exceptionnelle de Jefferson, le roman emblématique de Jean-Claude Mourlevat, mise en images en direct par l ‘illustrateur Antoine Rozon.

Antoine Rozon est l ‘illustrateur des romans Jefferson , il s’est donc naturellement emparé de l’univers de Jean-Claude Mourlevat pour son adaptation en bande dessinée paru au printemps 2025, aux éditions Gallimard BD .

Jefferson est un jeune hérisson gentil, curieux, courageux et un peu rêveur. Il est propulsé malgré lui au cœur d’une étrange affaire criminelle. Un polar animalier drôle et engagé, qui aborde avec finesse des thèmes essentiels comme l’amitié, la justice, le courage. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English :

German : Foire du livre 2025: Mieux qu’une lecture ! (Agora des trois provinces)

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire du livre 2025: Mieux qu’une lecture ! (Agora des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme