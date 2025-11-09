Foire du livre 2025: Où cours-tu, petite plume (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Foire du livre 2025: Où cours-tu, petite plume (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Spectacle musical de Danielle Jean, Didier Jean et Zad sur l’histoire d’un poussin qui ne voulais pas finir en poulet rôti le dimanche midi !

Dès 4 ans. .

