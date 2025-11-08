Foire du livre 2025: Projection de I love you Peru (Le Rex) Brive-la-Gaillarde

Foire du livre 2025: Projection de I love you Peru (Le Rex)

Projection de I LOVE PERU précédée d’une rencontre avec le comédien et auteur de Clamser à Tataouine, Raphaël Quenard.

A 14h30. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

