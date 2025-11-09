Foire du livre 2025: RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL (Le Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Rencontre avec le Président de la 43e Foire du Livre de Brive, l’auteur et cinéaste Philippe Claudel et projection de son film multiprimé IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME . .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Foire du livre 2025: RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL (Le Rex)

German : Foire du livre 2025: RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL (Le Rex)

Italiano :

Espanol : Foire du livre 2025: RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL (Le Rex)

L’événement Foire du livre 2025: RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL (Le Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-23 par Brive Tourisme