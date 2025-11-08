Foire du livre 2025: Temps présent (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08

11h: L’Europe à l’heure du choix ?

Alain Juppé, Forum Alain Gazeau

12h: Contre la guerre, écrire l’Ukraine

Andreï Kourkov, Forum Alain Gazeau

14h: La liberté à l’épreuve du Trumpisme

Nicole Bacharan

Christine Ockrent

Domnique Simonnet, Forum Claude Duneton .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr

