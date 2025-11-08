Foire du livre 2025: Temps présent (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
samedi 8 novembre 2025.
Foire du livre 2025: Temps présent (Halle Brassens)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
11h: L’Europe à l’heure du choix ?
Alain Juppé, Forum Alain Gazeau
12h: Contre la guerre, écrire l’Ukraine
Andreï Kourkov, Forum Alain Gazeau
14h: La liberté à l’épreuve du Trumpisme
Nicole Bacharan
Christine Ockrent
Domnique Simonnet, Forum Claude Duneton .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr
