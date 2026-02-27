Foire du livre de Saint Sylvain Saint-Sylvain
Foire du livre de Saint Sylvain Saint-Sylvain dimanche 17 mai 2026.
Saint-Sylvain Corrèze
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
2026-05-17
La Foire du Livre de Saint-Sylvain accueille de nombreux auteurs et éditeurs pour une journée de rencontres, d’échanges et de découvertes littéraires.
Invité d’honneur Danièle Gilbert
Marraine Magda Pascarel
Parrain Patrick François
Diverses animations pour les enfants
Repas et buvette sur place .
Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 05 99 66
