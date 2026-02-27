Foire du livre de Saint Sylvain Saint-Sylvain

Foire du livre de Saint Sylvain

La Foire du Livre de Saint-Sylvain accueille de nombreux auteurs et éditeurs pour une journée de rencontres, d’échanges et de découvertes littéraires.

Invité d’honneur Danièle Gilbert

Marraine Magda Pascarel

Parrain Patrick François

Diverses animations pour les enfants

Repas et buvette sur place .

Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 05 99 66

