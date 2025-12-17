Foire du Livre Jeunesse et du Jeu de Malemort 5ème édition Malemort
Espace Culturel Jean Ferrat Malemort Corrèze
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
Organisée par l’Association la Bibliothèque Malemortoise FDLJM.
Cette année, Cécile est l’invitée d’honneur !
10h-18h à l’Espace Culturel Jean Ferrat. Entrée gratuite. .
Espace Culturel Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88 contact@fdljm.fr
