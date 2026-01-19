Foire du Lundi Gras Concours agricole

Place du Champ de Foire Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 08:00:00

fin : 2026-02-16 13:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Retrouvez le concours agricole à Cany-Barville. Celui-ci rassemble plusieurs éleveurs de bovins, équidés, ovins et caprins sur le champ de Foire toute la matinée.

Pour chaque race animale présentée lors de ce concours, de nombreux prix seront remis à leur propriétaire ! 3500€ de lots!

RDV toute la matinée sur le champs de foire. .

Place du Champ de Foire Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire du Lundi Gras Concours agricole

L’événement Foire du Lundi Gras Concours agricole Cany-Barville a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre