Foire du Pacifique 2025 Nouméa

Foire du Pacifique 2025 Baie de la Moselle Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-05
2025-10-03
15ème édition de la Foire du Pacifique… une édition anniversaire avec encore plus d’animations et de cadeaux !
Baie de la Moselle
Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 28.27.74 com@pfair.nc
English :
15th edition of the Foire du Pacifique… an anniversary edition with even more entertainment and gifts!
German :
15. Ausgabe der Foire du Pacifique… eine Jubiläumsausgabe mit noch mehr Animationen und Geschenken!
Italiano :
15a edizione della Fiera del Pacifico… un’edizione anniversario con ancora più intrattenimento e regali!
Espanol :
15ª edición de la Feria del Pacífico… ¡una edición de aniversario con aún más entretenimiento y regalos!
