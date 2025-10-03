Foire du Pacifique 2025 Nouméa

Foire du Pacifique 2025 Nouméa vendredi 3 octobre 2025.

Nouvelle-Calédonie

Foire du Pacifique 2025 Baie de la Moselle Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

15ème édition de la Foire du Pacifique… une édition anniversaire avec encore plus d’animations et de cadeaux !

Baie de la Moselle

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 28.27.74 com@pfair.nc

English :

15th edition of the Foire du Pacifique… an anniversary edition with even more entertainment and gifts!

German :

15. Ausgabe der Foire du Pacifique… eine Jubiläumsausgabe mit noch mehr Animationen und Geschenken!

Italiano :

15a edizione della Fiera del Pacifico… un’edizione anniversario con ancora più intrattenimento e regali!

Espanol :

15ª edición de la Feria del Pacífico… ¡una edición de aniversario con aún más entretenimiento y regalos!

L’événement Foire du Pacifique 2025 Nouméa a été mis à jour le 2025-04-12 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie