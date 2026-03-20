Foire du Pacifique

Baie de la Moselle Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

La Foire du Pacifique revient pour sa 16ème édition ! Cet événement met en valeur les produits, les cultures et les savoir-faire de la région, rassemblant exposants et visiteurs autour de la richesse et de la diversité du Pacifique.

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Baie de la Moselle Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 28.27.74 contact@pfair.nc

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English :

The Pacific Fair comes back for its 16th edition ! This event showcases the region’s products, cultures and expertise, bringing together exhibitors and visitors to celebrate the richness and diversity of the Pacific.

L’événement Foire du Pacifique Nouméa a été mis à jour le 2026-03-18 par Nouvelle-Calédonie Tourisme