FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026 Machecoul-Saint-Même
FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026 Machecoul-Saint-Même vendredi 20 mars 2026.
FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Cette année, la foire expo du Pays de Retz mettra à l’honneur la nature
Espace la Rabine à Machecoul-Saint-Même (Loire Atlantique) environ 180 exposants et plus de 15 000 visiteurs chaque année. ENTREE GRATUITE
Expo automobiles
Salon de l’Habitat: aménagements intérieurs et extérieurs, construction, rénovation, ameublement
Gastronomie Artisanat
Comice agricole:
Exposition de gros matériel agricole Stands des Partenaires
Mini ferme Concours d’agility Nombreuses animations
Restaurant, bar et snack sur place
Manèges Jeux Balades en calèche
Le thème 2026: Passion Nature
Avec plusieurs associations, pêche, chasse, randonnées à pied ou à vélo seront à l’honneur pendant ces 3 jours, avec aussi un grand stand de la Communauté de communes et de l’office de tourisme. .
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
This year’s Pays de Retz trade fair will focus on nature
L’événement FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sud Retz Atlantique