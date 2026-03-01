FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Cette année, la foire expo du Pays de Retz mettra à l’honneur la nature

Espace la Rabine à Machecoul-Saint-Même (Loire Atlantique) environ 180 exposants et plus de 15 000 visiteurs chaque année. ENTREE GRATUITE

Expo automobiles

Salon de l’Habitat: aménagements intérieurs et extérieurs, construction, rénovation, ameublement

Gastronomie Artisanat

Comice agricole:

Exposition de gros matériel agricole Stands des Partenaires

Mini ferme Concours d’agility Nombreuses animations

Restaurant, bar et snack sur place

Manèges Jeux Balades en calèche

Le thème 2026: Passion Nature

Avec plusieurs associations, pêche, chasse, randonnées à pied ou à vélo seront à l’honneur pendant ces 3 jours, avec aussi un grand stand de la Communauté de communes et de l’office de tourisme. .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

This year’s Pays de Retz trade fair will focus on nature

L’événement FOIRE DU PAYS DE RETZ 2026 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sud Retz Atlantique