FOIRE DU PRINTEMPS 2026

Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La municipalité vous donne rendez-vous sur la place de la Mairie pour célébrer le retour des beaux jours lors de sa traditionnelle Foire du Printemps.

Venez flâner entre les étals de nos nombreux exposants créations artisanales, décoration, textile, cosmétiques naturels et produits du terroir. Côté animations, la journée sera rythmée par les cuivres de la célèbre Peña Colada.

Le moment fort Ne manquez pas, entre 11h30 et 12h15, la déambulation des Pompom’s Girlettes accompagnant la sortie du Lou Pouli , notre animal totémique local ! Une journée festive et conviviale pour toute la famille. .

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 24 91 12

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English : FOIRE DU PRINTEMPS 2026

The municipality invites you to the Place de la Mairie to celebrate the return of fine weather at its traditional Spring Fair.

L’événement FOIRE DU PRINTEMPS 2026 Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34