Foire du printemps et de l’âne Uffholtz

Foire du printemps et de l’âne

centre du village Uffholtz Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

Marché annuel dans les rues de la commune d’Uffholtz. Exposition avicole. Buvette, petite restauration et animations.

Flâner entre les stands, regarder les camelots venter les derniers produits miracles, profiter de l’ambiance si particulière des grandes braderies, des odeurs de barbes à papa, vous trouverez tout cela et bien plus encore à la foire de printemps. Et n’oubliez pas de faire une balade avec les ânes ! .

centre du village Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 44 61 haffner.pauline@sfr.fr

English :

Annual market in the streets of Uffholtz. Poultry exhibition. Refreshment bar, small catering and animations.

German :

Jährlicher Markt in den Straßen der Gemeinde Uffholtz. Ausstellung von Geflügel. Getränke, kleine Snacks und Animationen.

Italiano :

Mercato annuale nelle strade di Uffholtz. Esposizione di pollame. Bar, snack e intrattenimento.

Espanol :

Mercado anual en las calles de Uffholtz. Exposición de aves de corral. Bar, aperitivos y animación.

