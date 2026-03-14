Foire du printemps

Bourg Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Foire agricole, professionnels du bâtiment, producteurs et vide grenier.

Animation Printemps des mots au Tabac Presse Gerard et Frères avec la Maison des familles.

Fête foraine du 21 au 29 mars.

Foire agricole, professionnels du bâtiment, producteurs et vide grenier.

Animation Printemps des mots au Tabac Presse Gerard et Frères avec la Maison des familles.

Fête foraine du 21 au 29 mars. .

Bourg Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 89 95

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English : Foire du printemps

Agricultural fair, building professionals, producers and garage sale.

Printemps des mots event at Tabac Presse Gerard et Frères with Maison des familles.

Fair from March 21 to 29.

L’événement Foire du printemps Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot