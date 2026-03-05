Foire du Roy René 2026

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026 de 10h à 19h. Terrain des pommiers Château (Mairie de Peyrolles-en-Provence) Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

2026-04-18

22ème édition de la Foire du Roy René

Profitez du week-end pour remonter les couloirs du temps aux côtés du bon Roy René et de sa cour.

Animations, spectacles, défilés, parkings gratuits. Plus d’informations ci-dessous



https://www.foireduroyrene.org/

Venez plonger dans les couloirs du temps et retrouver le bon Roy René et sa Reine Jeanne dans leur château de Peyrolles-en-Provence.

Flânez dans l’entrelacs des ruelles et des places ensoleillées qui accueillent spectacles, déambulations et tavernes pour vous restaurer.

Sur l’herbe verte du Champ des Pommiers, les amoureux du Moyen Âge venus de toute l’Europe vous initieront à leur passion…Attention, c’est contagieux !



Tous ensemble, Trions nos déchets inscrit dans l’engagement de la charte métropolitaine les bénévoles du Comité des fêtes de Peyrolles en Provence ont œuvrés à mettre en place des poubelles de tri spécifique pour cet événement de taille!

Il est important pour tous de concilier manifestation et développement durable afin de minimiser les impacts environnementaux. .

Terrain des pommiers Château (Mairie de Peyrolles-en-Provence) Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 89 82

English :

22nd edition of the Foire du Roy René

Take advantage of the weekend to travel back in time alongside the good King René and his court.

Entertainment, shows, parades, free parking. Find out more below:



https://www.foireduroyrene.org/

L’événement Foire du Roy René 2026 Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de Peyrolles