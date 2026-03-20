Foire du Village 1er Avril Place de la Mairie Roquebillière
Foire du Village 1er Avril Place de la Mairie Roquebillière mercredi 1 avril 2026.
Foire du Village 1er Avril
Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Pour la Foire du village à Roquebillière, artisans et producteurs vous attendent toute la journée sur la place du village.
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Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 60 60
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English : Foire du Village 1er Avril
For the village fair in Roquebillière, craftsmen and producers await you all day long on the village square.
L’événement Foire du Village 1er Avril Roquebillière a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur