Foire et Brocante Sougé

Foire et Brocante Sougé samedi 4 octobre 2025.

Foire et Brocante

Sougé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La commune de Sougé vous propose une foire/brocante début octobre !

Avec buvette et restauration sur réservation. CB Acceptée.

Sur place, plusieurs exposants et des animations ! .

Sougé 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 73 85 43

English :

The Sougé commune will be holding a fair/brocante at the beginning of October!

German :

Die Gemeinde Sougé bietet Ihnen Anfang Oktober einen Markt/Trödelmarkt an!

Italiano :

Il comune di Sougé organizza una fiera/bracante all’inizio di ottobre!

Espanol :

El municipio de Sougé organiza una feria/brocante a principios de octubre

L’événement Foire et Brocante Sougé a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme