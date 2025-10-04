Foire et Brocante Sougé
Foire et Brocante Sougé samedi 4 octobre 2025.
Foire et Brocante
Sougé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La commune de Sougé vous propose une foire/brocante début octobre !
Avec buvette et restauration sur réservation. CB Acceptée.
Sur place, plusieurs exposants et des animations ! .
Sougé 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 73 85 43
English :
The Sougé commune will be holding a fair/brocante at the beginning of October!
German :
Die Gemeinde Sougé bietet Ihnen Anfang Oktober einen Markt/Trödelmarkt an!
Italiano :
Il comune di Sougé organizza una fiera/bracante all’inizio di ottobre!
Espanol :
El municipio de Sougé organiza una feria/brocante a principios de octubre
