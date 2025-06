Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Jeunes Talents Rotsy – Scène extérieure Vandœuvre-lès-Nancy 13 juin 2025 15:00

Meurthe-et-Moselle

Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Jeunes Talents Rotsy Scène extérieure Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 15:00:00

fin : 2025-06-13 16:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Tenez vous prêts, la 89ème édition arrive !

La Foire Expo est un évènement incontournable à Nancy ! Festive, dynamique, interactive et conviviale, elle vous invite à passer une ou plusieurs journées mémorables en compagnie de vos proches avec des découvertes, des offres attractives, une exposition évènement autour d’un pays (différent chaque année) et des activités en tout genre !

Venez assister au concert de nos jeunes talents ! Venez écouter Rotsy.Tout public

0 .

Scène extérieure Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

English :

Get ready for the 89th edition!

The Foire Expo is a not-to-be-missed event in Nancy! Festive, dynamic, interactive and convivial, it invites you to spend one or more memorable days in the company of your loved ones, with discoveries, attractive offers, an event exhibition based around a country (different every year) and activities of all kinds!

Come and see our young talents in concert! Come and listen to Rotsy.

German :

Halten Sie sich bereit, die 89. Ausgabe kommt!

Die Foire Expo ist ein unumgängliches Ereignis in Nancy! Sie ist festlich, dynamisch, interaktiv und gesellig und lädt Sie dazu ein, einen oder mehrere unvergessliche Tage mit Ihren Lieben zu verbringen, mit Entdeckungen, attraktiven Angeboten, einer Eventausstellung rund um ein Land (jedes Jahr ein anderes) und Aktivitäten aller Art!

Besuchen Sie das Konzert unserer jungen Talente! Hören Sie sich Rotsy an!

Italiano :

Preparatevi, l’89ª edizione è alle porte!

La Foire Expo è un evento imperdibile a Nancy! Festosa, dinamica, interattiva e conviviale, vi invita a trascorrere una o più giornate memorabili in compagnia dei vostri amici e della vostra famiglia, tra nuove scoperte, offerte allettanti, una mostra speciale incentrata su un paese particolare (diverso ogni anno) e attività di ogni tipo!

Venite a vedere i nostri giovani talenti in concerto! Venite ad ascoltare Rotsy.

Espanol :

Prepárese, ¡se acerca la 89ª edición!

La Foire Expo es una cita ineludible en Nancy Festiva, dinámica, interactiva y acogedora, le invita a pasar uno o varios días memorables en compañía de sus amigos y familiares, con nuevos descubrimientos, atractivas ofertas, una exposición especial centrada en un país concreto (diferente cada año) y actividades de todo tipo

Venga a ver a nuestros jóvenes talentos en concierto Venga a escuchar a Rotsy.

L’événement Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Jeunes Talents Rotsy Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-08 par DESTINATION NANCY