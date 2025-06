Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Nancy Foire OFF Live Lauréats 2024 Rosaly – Scène extérieure Vandœuvre-lès-Nancy 15 juin 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Nancy Foire OFF Live Lauréats 2024 Rosaly Scène extérieure Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 18:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Le Nancy Foire OFF Live, créé en partenariat avec Ici Sud Lorraine, est un tremplin musical pour les jeunes artistes et groupes musicaux du territoire.

Ils auront la chance de se produire sur scène, lors de la Foire Expo, leur permettant ainsi de venir à la rencontre du public.

Concert du groupe gagnant de l’édition 2025 suivi du groupe gagnant de la 1ère édition du Nancy Foire OFF Live !Tout public

0 .

Scène extérieure Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

English :

The Nancy Foire OFF Live, created in partnership with Ici Sud Lorraine, is a musical springboard for young local artists and bands.

They will have the chance to perform on stage at the Foire Expo, enabling them to meet the public.

Concert by the winning group of the 2025 edition, followed by the winning group of the 1st edition of Nancy Foire OFF Live!

German :

Die Nancy Foire OFF Live, die in Partnerschaft mit Ici Sud Lorraine ins Leben gerufen wurde, ist ein musikalisches Sprungbrett für junge Künstler und Musikgruppen aus der Region.

Sie erhalten die Chance, während der Foire Expo auf der Bühne zu stehen und so mit dem Publikum in Kontakt zu treten.

Konzert der Gewinnergruppe der Ausgabe 2025, gefolgt von der Gewinnergruppe der 1. Ausgabe des Nancy Foire OFF Live!

Italiano :

La Foire OFF Live di Nancy, creata in collaborazione con Ici Sud Lorraine, è un trampolino di lancio musicale per giovani artisti e gruppi locali.

Avranno la possibilità di esibirsi sul palco della Foire Expo e di incontrare il pubblico.

Concerto del gruppo vincitore dell’edizione 2025, seguito dal gruppo vincitore della 1ª edizione di Nancy Foire OFF Live!

Espanol :

La Foire OFF Live de Nancy, creada en colaboración con Ici Sud Lorraine, es un trampolín musical para jóvenes artistas y grupos locales.

Tendrán la oportunidad de actuar en el escenario de la Foire Expo, lo que les dará la oportunidad de conocer al público.

¡Concierto del grupo ganador de la edición 2025, seguido del grupo ganador de la 1ª edición de Nancy Foire OFF Live!

L’événement Foire Expo 2025 Temps Forts musicaux Nancy Foire OFF Live Lauréats 2024 Rosaly Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-08 par DESTINATION NANCY