Foire Expo 2026 Saint-Maixent-l’École vendredi 10 avril 2026.

Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

La Foire Expo de Saint-Maixent-l’École se déroulera du 10 au 13 avril 2026.   .

Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 76 25  contact@foire-expo-st-maixent.com

