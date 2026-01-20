Foire Expo 2026

Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-10

La Foire Expo de Saint-Maixent-l’École se déroulera du 10 au 13 avril 2026. .

Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 76 25 contact@foire-expo-st-maixent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire Expo 2026

L’événement Foire Expo 2026 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Haut Val De Sèvre