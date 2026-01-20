Foire Expo 2026 Saint-Maixent-l’École
Foire Expo 2026 Saint-Maixent-l’École vendredi 10 avril 2026.
Foire Expo 2026
Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-13
2026-04-10
La Foire Expo de Saint-Maixent-l’École se déroulera du 10 au 13 avril 2026. .
Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 76 25 contact@foire-expo-st-maixent.com
English : Foire Expo 2026
