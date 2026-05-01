Foire Expo de Bergerac 2026 Bergerac
Foire Expo de Bergerac 2026 Bergerac dimanche 24 mai 2026.
Bergerac
Foire Expo de Bergerac 2026
Piquecailloux Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La Foire Expo revient à Bergerac!
Venez découvrir de nombreux stands et animations sur place:
– Fête foraine manèges gratuits
– Mini ferme pédagogique
– Village sportif
– Jeux concours 1 Chèque Projet 1000€ à Gagner + des bons d’achat 20×25€ à dépenser au village gourmand + 1 tableau d’une valeur de 200€ réalisé par un artisan d’art
La journée se clôture par un concert Tribute à Queen. .
Piquecailloux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Foire Expo de Bergerac 2026
L’événement Foire Expo de Bergerac 2026 Bergerac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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