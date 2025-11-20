Foire Expo de Bressuire route de Thouars Bressuire

Foire Expo de Bressuire

route de Thouars Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-23

Foire commerciale, foire agricole, fête foraine et des exposants qui seront présents sur les 4 jours. Nombreuses animations tout au long du week-end.

Cette année, cap sur la dolce vita ! Saveurs, artisanat, ambiance musicale, découvertes touristiques… l’Italie sera à l’honneur sous toutes ses formes. .

route de Thouars Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 23 45 contact@bba.asso.fr

