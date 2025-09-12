Lomagn’Expo halle de la gimone Beaumont-de-Lomagne
Lomagn’Expo halle de la gimone Beaumont-de-Lomagne samedi 6 septembre 2025.
Lomagn’Expo
halle de la gimone Place Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-06
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-06
Lomagn’expo
Animations, soirées festives, marché gourmand, repas terroir…
.
halle de la gimone Place Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 51 89 vistalomagne@gmail.com
English :
Lomagn’expo
Entertainment, festive evenings, gourmet market, local meals…
German :
Lomagn’expo
Animationen, festliche Abende, Feinschmeckermarkt, regionale Gerichte…
Italiano :
Lomagn’expo
Intrattenimento, serate di festa, mercato gastronomico, piatti tipici…
Espanol :
Lomagn’expo
Animaciones, veladas festivas, mercado gastronómico, comidas locales…
L’événement Lomagn’Expo Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise