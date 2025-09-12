Lomagn’Expo halle de la gimone Beaumont-de-Lomagne

Lomagn’Expo halle de la gimone Beaumont-de-Lomagne samedi 6 septembre 2025.

Lomagn’Expo

halle de la gimone Place Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-06
fin : 2025-09-07

Date(s) :
2025-09-06

Lomagn’expo
Animations, soirées festives, marché gourmand, repas terroir…
  .

halle de la gimone Place Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 51 89  vistalomagne@gmail.com

English :

Lomagn’expo
Entertainment, festive evenings, gourmet market, local meals…

German :

Lomagn’expo
Animationen, festliche Abende, Feinschmeckermarkt, regionale Gerichte…

Italiano :

Lomagn’expo
Intrattenimento, serate di festa, mercato gastronomico, piatti tipici…

Espanol :

Lomagn’expo
Animaciones, veladas festivas, mercado gastronómico, comidas locales…

L’événement Lomagn’Expo Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise