Foire Expo et Commerciale de Varades Rue du Patronage Loireauxence

La 75e foire exposition artisanale et commerciale organisée par le Syndicat d’Initiative de Varades portera sur le thème du jeu. Seront présents plus de 100 exposants ainsi que de nombreuses animations fête foraine, concours des vins et charcuteries, animations autour du jeu et du jouet.

Programme pendant les deux jours

-Marché des artisans, commerçants et créateurs

-Nombreuses animations

-Restauration sur place

-Fête foraine

-Concours des vins et charcuterie

-Animations autour du tourisme .

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 21 79 44 si.varades44@orange.fr

The 75th craft and trade fair organized by the Syndicat d’Initiative de Varades will focus on the theme of games. More than 100 exhibitors will be present, as well as a wide range of events, including a funfair, a wine and charcuterie competition, and games and toys.

