Ladon

Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine

Ladon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine

Foire et vide grenier. Fête foraine. A 10h30 inauguration. Repas à 28€ sur réservation au 06 83 90 33 50 .

Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 73 50 20 cdf.ladon@laposte.net

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English :

Fair & Yard Sale

L’événement Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine Ladon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD