Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine Ladon
Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine Ladon vendredi 1 mai 2026.
Ladon
Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine
Ladon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine
Foire et vide grenier. Fête foraine. A 10h30 inauguration. Repas à 28€ sur réservation au 06 83 90 33 50 .
Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 73 50 20 cdf.ladon@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fair & Yard Sale
L’événement Foire Expo, Vide-Greniers & fête foraine Ladon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Ladon (Loiret)
- Mai à Vélo 2026, EURO SHELTER, Ladon 1 mai 2026