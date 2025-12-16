Foire exposition et salon de l’habitat Le Blanc

Foire exposition et salon de l’habitat

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

3 jours de commerce (artisanat, habitat, nouvelles énergies, loisirs, gastronomie, automobiles) et d’animations. Nouveauté exposition de camping-cars. Durant les 3 jours, maquillage et animations pour enfants, chasse aux œufs, fête foraine, tombola, concours du meilleur pâté de Pâques, restauration sur place (food-trucks). Un apéro concert avec le groupe castelroussin Jihel clôturera la journée de dimanche. La chanteuse Magali Ripoll sera présente le lundi. .

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire foireexpoleblanc@gmail.com

English :

3 days of trade (crafts, housing, new energies, leisure, gastronomy, fashion, cars) and animations.

