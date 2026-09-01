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AGENDA · Missillac

foire exposition Rue Govilon Missillac

dimanche 20 septembre 2026 · Rue Govilon · Missillac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue Govilon
Adresse
Espace aux mille fleurs
Ville
44780 Missillac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Missillac

foire exposition

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’ Association Missillac’s organise sa Foire Exposition qui réunira cette année 35 exposants
Dimanche 20 septembre
de 9h00 à 18h00
Espace aux Mille Fleurs
Animations gratuites 
Restauration sur place   .

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement foire exposition Missillac a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44

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