foire exposition Rue Govilon Missillac

Informations pratiques

Missillac

foire exposition

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’ Association Missillac’s organise sa Foire Exposition qui réunira cette année 35 exposants

Dimanche 20 septembre

de 9h00 à 18h00

Espace aux Mille Fleurs

Animations gratuites

Restauration sur place .

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement foire exposition Missillac a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44