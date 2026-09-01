foire exposition Rue Govilon Missillac
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Govilon · Missillac
Informations pratiques
Missillac
foire exposition
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’ Association Missillac’s organise sa Foire Exposition qui réunira cette année 35 exposants
Dimanche 20 septembre
de 9h00 à 18h00
Espace aux Mille Fleurs
Animations gratuites
Restauration sur place .
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement foire exposition Missillac a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44