Foire Eymoutiers

Foire

Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne

Début : 2026-01-15

fin : 2027-01-07

2026-01-15 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-11-05

Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de bouche, vêtements, chaussures, cadeaux… .

Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 10 21 ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

