Foire fleurie à Gorron Gorron

Foire Fleurie fête foraine, majorettes et fanfare, défilé de chars……

Samedi 21 et dimanche 22 mars, Gorron est à la fête avec la traditionnelle FOIRE FLEURIE! Au programme

SAMEDI

toute la journée Fête foraine

DIMANCHE

À 14h30 départ du défilé de Chars de la Foire Fleurie, accompagné des Majorettes hommes “Le Comité burlesque d’Andouillé et de la fanfare Musique Sainte-Cécile de Janzé. Tous les enfants sont invités à venir habillés en musicien ou en fleur, ou les deux !

Toute la journée profitez du petit train, rue de Normandie.

Samedi et dimanche exposition sur les industries majeures qui ont bâti le Gorron d’hier et d’aujourd’hui, dans la maison aux Arcades, place de la mairie.

Restauration et buvette sur place.

Les commerces gorronnais seront ouverts toute la journée.

Un événement organisé par l’AGAFC et la ville de Gorron.

Avec la participation des jeunes agriculteurs, le CAP gorronnais, l’Amicale des pompiers, le Gorron Football Club, la retraite sportive, la Jeanne d’Arc Gorron, l’EPI du bocage, la MIJ. .

Centre ville Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 24 62 50 30

Foire Fleurie: funfair, majorettes and brass band, float parade……

