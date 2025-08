Foire Franco-Allemande Terrain communal Blaisy-Bas

Foire Franco-Allemande Terrain communal Blaisy-Bas samedi 23 août 2025.

Foire Franco-Allemande

Terrain communal 28 Rue Chagnot Blaisy-Bas Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-23

FOIRE FRANCO-ALLEMANDE DE BLAISY-BAS !!

La Foire revient à Blaisy-Bas pour un week-end de fête et de partage

Au programme

SAMEDI 23 AOÛT dès 18h

Fête foraine

Feu d’artifice

Soirée DJ

Photobooth

Buvette, repas [Salade de tomates mozzarella Jambon à la Chablisienne & Gratin dauphinois Fromage Tarte aux pommes maison] 25 euros (sur réservation 06.30.69.67.53 ou 07.81.64.00.48), petite restauration…

DIMANCHE 24 AOÛT dès 10h

Animations de rue et déambulation

Vide grenier 2e le ml inscription au 07.81.64.00.48

Fête foraine

Exposants artisanaux et produits locaux

Stands Allemands, vins et saucisses

Fanfare Bandas

Restauration Buvette

Spectacle 16h « Spectacle accueilli dans le cadre de la saison départementale Arts et Scènes Côte-d’Or »

Danse trad Bourguignonne

Maquilleuse pour enfant

Concert à partir de 18h Groupe ERLYS

!!! Entrée GRATUITE !!!

Programme complet à suivre …

Lieu terrain communal rue chagnot 21540 Blaisy-Bas .

Terrain communal 28 Rue Chagnot Blaisy-Bas 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté comitefoireblaisybas@gmail.com

