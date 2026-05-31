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Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger Saint-Étienne-de-Baïgorry

Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger Saint-Étienne-de-Baïgorry

Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger Saint-Étienne-de-Baïgorry dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place du trinquet

Ville : 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger

Place du trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Toute la journée, foire gastronomique et artisanale. 10h, sélection des chiens. 16h, concours de chiens de berger.   .

Place du trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger

L’événement Foire gastronomique et artisanale et concours de chiens de berger Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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