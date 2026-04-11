Lasbordes

FOIRE GOURMANDE DE LA RAQUE

D6113 Lasbordes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le programme de la Foire Gourmande est enfin dévoilé !

Rendez-vous samedi 11 avril, de 9h à 18h à Lasbordes, pour une journée festive, gourmande et conviviale autour des produits locaux !!!

Au programme

Plus 25 stands de producteurs et artisans. Animation musicale toute la journée. Dégustation de produits locaux! Jeux en bois XXL pour petits et grands. Animations artistiques et gustatives. Restauration et buvette sur place.

Un événement organisé par les étudiants en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux, pour mettre à l’honneur notre terroir et ses talents.

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D6113 Lasbordes 11400 Aude Occitanie +33 6 19 25 90 77

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English :

The program for the Foire Gourmande has finally been unveiled!

Join us on Saturday, April 11, from 9am to 6pm at Lasbordes, for a festive, gourmet and convivial day of local produce!

On the program:

More than 25 producer and artisan stands. Musical entertainment all day long. Tasting of local products! XXL wooden games for young and old. Artistic and culinary entertainment. Catering and refreshments on site.

An event organized by BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux students, to showcase our region and its talents.

L’événement FOIRE GOURMANDE DE LA RAQUE Lasbordes a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois