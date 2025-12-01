Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi Domaine viticole du Clos du Roi Coulanges-la-Vineuse

Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi

Domaine viticole du Clos du Roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Tradition, terroir et ambiance festive c’est ce que propose Magali Bernard, depuis vingt ans avec la Foire Gourmande de Noël du Clos du Roi. Cet événement incontournable est l’occasion de faire revivre l’ancien four à pain du domaine. Cuisson de pain et autres gourmandises au feu de bois. .

Domaine viticole du Clos du Roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi

L’événement Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi Coulanges-la-Vineuse a été mis à jour le 2025-12-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)