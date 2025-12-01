Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi Domaine viticole du Clos du Roi Coulanges-la-Vineuse
Foire Gourmande de Noël au Domaine du Clos Du Roi Domaine viticole du Clos du Roi Coulanges-la-Vineuse samedi 13 décembre 2025.
Domaine viticole du Clos du Roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Tradition, terroir et ambiance festive c’est ce que propose Magali Bernard, depuis vingt ans avec la Foire Gourmande de Noël du Clos du Roi. Cet événement incontournable est l’occasion de faire revivre l’ancien four à pain du domaine. Cuisson de pain et autres gourmandises au feu de bois. .
