Foire grasse primée oies et canards Brive-la-Gaillarde
Foire grasse primée oies et canards Brive-la-Gaillarde samedi 6 décembre 2025.
Foire grasse primée oies et canards
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Les Foires Grasses se déroulent en même temps que le marché, tout au long de la matinée.
Renseignements: 05 55 74 96 21 .
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 96 21
English : Foire grasse primée oies et canards
German : Foire grasse primée oies et canards
Italiano :
Espanol : Foire grasse primée oies et canards
L’événement Foire grasse primée oies et canards Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-21 par Brive Tourisme