Foire Haute Morlaix 2025 Place du Général de Gaulle Morlaix

Foire Haute Morlaix 2025

Place du Général de Gaulle Centre -ville Morlaix Finistère

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-26

2025-10-10

La Foire Haute est de retour !

Rendez-vous le week-end du 10 octobre 2025 pour retrouver vos sensations préférées !

Feu d’artifice le samedi 11 octobre ! .

Place du Général de Gaulle Centre -ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne

