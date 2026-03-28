Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais Salle des fêtes Pouilly-sur-Loire

Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais

Salle des fêtes Les caves de Pouilly Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais.

Douzième édition de la FIAAC en Pouilly Fumé. Pendant quatre jours, 16 artistes (peinture et sculpture) exposent plusieurs centaines d’œuvres dans une quinzaine de domaines de l’appellation où les vigneronnes et vignerons font également découvrir leur nouveau millésime.

Point d’accueil au PANORAMA de la FIAAC en Pouilly Fumé, Salle des Fêtes de Pouilly sur Loire, place de la République, 58150 POUILLY SUR LOIRE. .

Salle des fêtes Les caves de Pouilly Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lesrdvdupf.org

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English : Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais

L’événement Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire