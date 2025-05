Foire Internationale de Bordeaux – parc des expositions de bordeaux Bordeaux, 24 mai 2025 08:00, Bordeaux.

Foire Internationale de Bordeaux 24 mai – 1 juin parc des expositions de bordeaux Plus d’informations sur foiredebordeaux.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T10:00:00+02:00 – 2025-05-24T19:00:00+02:00

Fin : 2025-06-01T10:00:00+02:00 – 2025-06-01T19:00:00+02:00

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX

« L’expérience qui vous dépasse ! »

Du 24 Mai au 1er Juin au Parc des Expositions de Bordeaux

Manifestation emblématique et plus grand événement commercial de Nouvelle-Aquitaine avec ses 800 exposants, la Foire Internationale de Bordeaux arrive avec une nouvelle édition survitaminée où le mot d’ordre sera cette année l’EXPERIENCE ! Pendant 9 jours, le Parc des Expositions de Bordeaux devient l’épicentre d’un tourbillon d’expériences, d’émotions et de nouvelles découvertes : shopping XXL et innovations à travers ses 4 univers d’exposition : HABITAT, ART DE VIVRE, ECO-MOBILITE et GASTRONOMIE, ou balade au cœur du terroir avec le SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE (24 au 29 Mai). Et bonne nouvelle pour les passionnés de mode et adeptes de la seconde main, le BIG DRESSING de la Foire de Bordeaux est de retour pour 4 journées shopping et bons plans (29 Mai au 1er Juin).

Au programme également des voyages sensoriels et festivités débordantes.

Préparez-vous à vivre une aventure qui va littéralement vous dépasser, avec son expo événement « LE MONDE MERVEILLEUX D’UN STUDIO D’ANIMATION ». Une immersion fascinante dans la magie du cinéma d’animation à travers les créations du studio toulousain de renommée internationale TAT. Une expérience merveilleuse et divertissante à vivre en famille !

On retrouvera également les super héros du BORDEAUX GEEKFEST (24 et 25 Mai) et les robots de la Finale France de la ROBOCUP JUNIOR (31 Mai et 1er Juin).

Le Dimanche 25 Mai, place à la Color Run, grande course colorée et engagée pour le Challenge du Ruban Rose, à vivre en famille ou entre amis.

Musique, danse et arts de la rue … avec les deux nocturnes festives de la Foire de Bordeaux : le Mercredi 28 Mai (grand blindtest, spectaculaire feu d’artifice en clôture) et le Jeudi 29 Mai la grande soirée RFM Music Live.

Plus d’informations sur foiredebordeaux.com

Infos tarifs :

Tarif pré-vente : jusqu’au 23 Mai 5 €

Plein tarif dès le 24 Mai : 9 €

1 Billet acheté valable 9 jours

Nocturne le Mercredi 28 Mai (Feu d’artifice, blind test, concert) : 3 €

Nocturne Jeudi 29 Mai RFM Music Live : entrée gratuite

Color Run : Adulte 12 € & enfants 5 € (un billet Color Run donne accès à la Foire)

Gratuit pour les – de 18 ans et étudiant & PSH avec un accompagnant

Gratuit pour les Seniors le Jeudi 27 Mai

https://www.foiredebordeaux.com/

parc des expositions de bordeaux cours Jules Ladoumegue Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.foiredebordeaux.com/ »}] [{« link »: « https://www.foiredebordeaux.com/ »}]

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX « L’expérience qui vous dépasse ! » Du 24 Mai au 1er Juin au Parc des Expositions de Bordeaux foire bordeaux