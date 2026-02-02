FOIRE INTERNATIONALE DE TOULOUSE MEETT Aussonne

FOIRE INTERNATIONALE DE TOULOUSE

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10

S’équiper, s’évader, se rencontrer, savourer ! Vivez la foire en grand !

Dix jours de découvertes et de rencontres ! Un véritable lieu de vie où plus de 550 exposants venus de tous horizons vous attendent Habitat, Gastronomie, Bien‑être, Loisirs, Artisanat, Nouvelles technologies et Innovations du quotidien. De l’Allée Gourmande aux Pavillons thématiques, en passant par les espaces immersifs, chaque visite se transforme en expérience unique, rythmée par des animations variées, des bons plans et des nocturnes musicales.

La Foire Internationale de Toulouse dépasse le simple cadre d’un événement c’est un rendez‑vous où curiosité, plaisir et convivialité se rencontrent. On y vient pour découvrir, échanger ou simplement profiter d’un moment agréable ensemble.

Depuis 1928, la Foire continue d’écrire son histoire, fidèle à son esprit populaire et incarnant l’énergie de la ville rose.

Temps fort 2026 Exposition LES MAÎTRES DU VENT .

Une expérience unique ! Partez pour un voyage à travers 2 300 ans d’histoire du cerf-volant, des traditions asiatiques aux exploits et records mondiaux.

Pendant la Foire Internationale de Toulouse

– À l’intérieur, sur la mezzanine du hall 7 découvrez l’évolution du cerf-volant à travers les civilisations depuis son invention en Chine il y a plus de 2 300 ans, explorez un tour du monde des cerfs-volants les plus fascinants, participez à des ateliers de fabrication de cerfs-volants (inscription sur place) et profitez d’une boutique dédiée.

– À l’extérieur, sur l’esplanade MEETT émerveillez-vous devant le jardin volant et assistez à des démonstrations spectaculaires de vols de cerfs-volants. .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-events.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equip yourself, escape, meet others, enjoy! Live the fair in style!

L’événement FOIRE INTERNATIONALE DE TOULOUSE Aussonne a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE