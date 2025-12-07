Foire jouets et puériculture Salle de Kervanous Landivisiau

Foire jouets et puériculture

Salle de Kervanous Boulevard de la République Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-07 08:30:00

fin : 2025-12-07 13:00:00

2025-12-07

Jeux, jouets, vêtements bébé, enfant et ado, matériel de puériculture.

Petite restauration sur place. .

Salle de Kervanous Boulevard de la République Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 6 29 59 56 86

