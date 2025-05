Foire-kermesse de Dornach – Mulhouse, 14 juin 2025 14:00, Mulhouse.

Début : Vendredi 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

2025-06-14

Venez vous amuser à la foire-kermesse de printemps. Des manèges à sensations, des jeux d’adresse et de hasard vous attendent ! Un bon moment à passer entre amis ou en famille

Tradition bien ancrée dans le printemps mulhousien, la Foire Kermesse de Dornach revient égayer le quartier avec son joyeux tourbillon de lumières, de musiques et de sensations. Chaque année, ce rendez-vous familial attire petits et grands venus retrouver l’ambiance unique des manèges, stands et friandises qui font le charme de cette fête foraine.

La foire kermesse déploie sa palette de manèges classiques et d’attractions à sensations pour ravir toutes les générations. On y vient pour frissonner sur les manèges à grande vitesse, tester son adresse aux stands de jeux, savourer une barbe à papa ou encore simplement flâner en famille dans une atmosphère festive et chaleureuse.

Que vous soyez amateur de sensations fortes ou nostalgique des fêtes d’antan, la Foire Kermesse de Dornach promet des moments de plaisir simple, de rires et de convivialité. Une parenthèse joyeuse à ne pas manquer au cœur de Mulhouse. .

45 boulevard Stoessel

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Come and have fun at the spring fair. Sensational rides, games of skill and chance await you! A good time to spend with friends or family

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf der Frühjahrskirmes. Sensationelle Karussells, Geschicklichkeits- und Glücksspiele warten auf Sie! Eine gute Zeit, die Sie mit Freunden oder der Familie verbringen können

Italiano :

Venite a divertirvi alla fiera di primavera. Vi aspettano giostre sensazionali, giochi di abilità e di fortuna! Un momento ideale da trascorrere con gli amici o la famiglia!

Espanol :

Ven a divertirte a la feria de primavera. Le esperan sensacionales atracciones y juegos de habilidad y azar ¡Un gran momento para pasar con los amigos o la familia!

