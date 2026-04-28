Foire la Chambérat Chambérat
Foire la Chambérat Chambérat lundi 17 août 2026.
Chambérat
Foire la Chambérat
Champ de Foire Chambérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Chaque année, le premier lundi après le 15 août, la Chambérat accueille des milliers de visiteurs.
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Champ de Foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 24 74
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English :
Every year, on the first Monday after August 15th, the Chambérat welcomes thousands of visitors.
L’événement Foire la Chambérat Chambérat a été mis à jour le 2026-04-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ