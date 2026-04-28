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Foire la Chambérat Chambérat

Foire la Chambérat Chambérat lundi 17 août 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 03370 Chambérat

Département : Allier

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Tarif :

Chambérat

Foire la Chambérat

Champ de Foire Chambérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Chaque année, le premier lundi après le 15 août, la Chambérat accueille des milliers de visiteurs.
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Champ de Foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 24 74 

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English :

Every year, on the first Monday after August 15th, the Chambérat welcomes thousands of visitors.

L’événement Foire la Chambérat Chambérat a été mis à jour le 2026-04-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ