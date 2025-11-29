Foire La Patouillette Plancoët Plancoët

Foire La Patouillette

Plancoët Centre-ville Plancoët Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

La foire de la patouillette aura lieu dans les rues de la ville

Fanfare Saint-Michel de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Déambulation d’échassiers

Camelots et commerçants

Vide-greniers organisé avec la collaboration de l’association des commerçants et artisans du pays de Plancoët.

Structure gonflable place de la mairie

Animation musicale

Et enfin, l’emblème de cette journée, les tripes, qui seront à déguster ou à emporter dans tous les restaurants de la ville. .

Plancoët Centre-ville Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70

