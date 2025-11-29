Foire La Patouillette Plancoët Plancoët
La foire de la patouillette aura lieu dans les rues de la ville
Fanfare Saint-Michel de Saint-Père-Marc-en-Poulet
Déambulation d’échassiers
Camelots et commerçants
Vide-greniers organisé avec la collaboration de l’association des commerçants et artisans du pays de Plancoët.
Structure gonflable place de la mairie
Animation musicale
Et enfin, l’emblème de cette journée, les tripes, qui seront à déguster ou à emporter dans tous les restaurants de la ville. .
Plancoët Centre-ville Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 70
